Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der mehr oder weniger lustlose Handelsverlauf des ITRAXX Senior Financial setzte sich auch am Freitag fort, wenngleich ein Rutsch unter die 53er Marke verbucht werden konnte, so die Analysten der Helaba.Insgesamt gebe es von dieser Seite wenig Neues zu berichten. Gleiches sei auf dem Primärmarkt zutreffend, die Flaute, sowohl bei Neuemissionen als auch Mandatierungen halte an. Spannung verspreche lediglich die Frage, welcher Emittent sich als erster wieder zeigen werde. Der Bankenindex des STOXX 600 habe leichte Gewinne verbuchen können, diese würden per saldo aber noch nicht ausreichen, um der Möglichkeit einer Wendeformation eine Absage zu erteilen. ...

