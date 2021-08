Am Freitag, 13.8.21, ist im Chempark-Entsorgungszentrum in Leverkusen Bürrig die letzte noch vermisste Person tot geborgen worden. Insgesamt sieben Menschen sind bei der Explosion und dem anschließenden Brand am 27. Juli zu Tode gekommen. Die noch letzte vermisste Person auf dem Gelände des Entsorgungszentrum tot an der Einsatzstelle geborgen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich zum Ereigniszeitpunkt keine weiteren Personen an der Unfallstelle befunden haben. Currenta-Geschäftsführer Frank Hyldmar wird in einer Pressemeldung vom Freitag zitiert: "Dies ist noch einmal ein trauriger Tag ...

