Der DAX 40 kommt. Im September dieses Jahres könnte es dabei besonders spannend werden. Allerdings wollen wir das für einen Moment noch einmal ein wenig beiseiteschieben. Im Endeffekt bedeutet der DAX 40, dass zehn weitere Unternehmen beziehungsweise deren Aktien in unserem heimischen Leitindex Platz nehmen. Auch wenn sie womöglich etwas kleiner sind, so könnte das dem Index eine neue Performance geben. Wobei im Umkehrschluss der MDAX zehn Aktien verliert, was letztlich nur eine Verschiebung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...