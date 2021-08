Die Aktie von E.ON (EOAN.DE) legt am Montag um 0,87% auf 10,850 Euro zu und durchbricht den Widerstand bei 10,805 Euro, der durch das Hoch vom 21. Juli 2020 markiert wird. Sollten die heutigen Intraday-Gewinne gehalten oder weiter ausgebaut werden, könnte sich die Rally für einen siebten Handelstag in Folge fortsetzen. Da es immer noch etwas von dem pandemiebedingten Kurseinbruch, bei der die Aktie rund 34% an Wert verloren hatte, aufzuholen gibt, könnte das Vorjahreshoch (11,558 Euro) das nächste ...

