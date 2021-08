Jüngste Kursgewinne wichtiger Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether haben das Volumen aller Kryptowährungen am Montag knapp über der Marke von zwei Billionen US-Dollar gehalten. Die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin konnte am Montag auf hohem Niveau verharren. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde am frühen Morgen etwas mehr als 48.000 US-Dollar für einen Bitcoin gezahlt. Der Kurs lag damit nur knapp unter dem Stand vom Samstag, als bei 48.190 Dollar der höchste Kurs seit Mitte Mai ...

