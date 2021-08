Das Familienunternehmen Beck Packautomaten aus Frickenhausen hat seine erste vollautomatische Papierverpackungsmaschine für den Onlineversand auf den Markt gebracht Die Verpackungsmaschine "Beck-Serienpacker Paperbag VS ST" geht 61 Jahre nach dem ersten Prototyp eines Beck-Serienpackers an den Start, den Firmengründer und Pionier Hans Beck 1960 noch in seiner eigenen Garage gefertigt hatte. Eigentlich war der Launch des nachhaltigen Papierverpackers zeitgleich mit dem großen Jubiläumsjahr in 2020 geplant. Wegen der Pandemie musste die neueste Innovation aus dem Hause Beck Packautomaten mit etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...