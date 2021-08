Nach zwei Verlustjahren strebt die Alba SE 2021 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen an. Die ersten sechs Geschäftsmonate verliefen insgesamt "durchweg positiv", wie das Unternehmen mitteilt. Der am Freitag veröffentlichte Halbjahresbericht zeigt deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Da die Stimmung auch für die zweite Geschäftsjahreshälfte grundsätzlich gut sei, hat Alba seine Ergebnisprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...