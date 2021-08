DJ MARKT USA/Wall Street mit schwachen China-Daten leichter erwartet

Leichter dürfte die Wall Street am Montag in den Handel starten. Neben der steigenden Zahl von Corona-Infizierten in zahlreichen Ländern belasten enttäuschende Daten aus China. Unter anderem fielen dort die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion schwächer aus als erwartet. "Die Abkühlung ist nun für alle klar zu sehen. Die Delta-Variante und die Rückkehr zu Schließungen sind natürlich nicht hilfreich", sagt Analyst Arne Petimezas von AFS. Zudem bewegen sich die US-Indizes aktuell auf Rekordniveau, was Gewinnmitnahmen provozieren könnte. Vorbörslich wird aus den USA noch der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht.

Die Aktien von AgeX Therapeutics und Compass Minerals haben am Freitag nach der Vorlage der Geschäftsausweise um 1,6 Prozent nachgegeben bzw. um 0,5 Prozent zugelegt. Das Papier des Gesundheitsdienstleisters Bright Health verbesserte sich um 1,8 Prozent, nachdem über eine Mitteilung an die Börsenaufsicht bekannt geworden war, dass der Unternehmenschef und frühere GE-CEO Jeff Immelt jüngst nach der Vorlage des Zweitquartalsberichts für rund 1 Millionen Dollar Aktien von Bright Health erworben hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2021 05:51 ET (09:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.