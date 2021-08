Liebe Leser, Varta ist in Deutschland so häufig gehandelt wie kaum eine andere Aktie. Kein Wunder, ist sie doch in Dauerempfehlung in Deutschlands größtem Anlegermagazin bei einem der Top-Autoren. Nun aber taucht die Aktie erheblich ab. Wir haben bei Feingold Research heute früh eines unserer Produkte mit 50% Gewinn auf glattstellen gestellt. Wir hatten einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...