Der chinesische Premiumhersteller Nio will ins Geschäft mit günstigeren Elektroautos einsteigen und damit VW oder Toyota Konkurrenz machen. Auch Tesla hat Nio natürlich im Visier. Für Nio ist es in den vergangenen Monaten gut gelaufen. Der chinesische Elektroautohersteller hatte im Jahr 2020 seine Verkäufe in China auf knapp 44.000 E-Autos verdoppelt. Im abgelaufenen zweiten Quartal 2021 stehen rund 22.000 verkaufte Stromer zu Buche, nach gut 10.000 im Vorjahresquartal. Nio, das im Herbst in Norwegen seine Europa-Expansion angehen will, hat aktuell drei E-SUV im Angebot. ...

