Die Gutschein-App der Paypal-Tochter Honey ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Der Bezahldienstleister hatte Ende 2019 vier Milliarden US-Dollar für die Rabattplattform bezahlt. Schon im April 2020 hatte Paypal erstmals im Rahmen eines Tests Facebook-Werbeanzeigen für Honey in Deutschland gestartet. Jetzt ist auch die Mobile-App der Firmentochter in Deutschland verfügbar. Über die App können Konsument:innen Rabattcodes für Online-Shops finden. Die Hilfsdokumente liegen derzeit aber offenbar nur teilweise in deutscher Sprache vor. ?Honey Smart Shopping ...

Den vollständigen Artikel lesen ...