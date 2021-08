Seit knapp anderthalb Jahren bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben und hat in vielen Bereichen zu massiven Einschränkungen geführt.Nicht nur die hohen Todesfallzahlen bei an COVID-19-Erkrankten, sondern auch die noch nicht abschließend zu beurteilenden Langzeitfolgen mit wohl erheblichen und möglicherweise dauerhaften Einschränkungen für die Betroffenen halten uns in Atem und sorgen für Zukunftsängste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...