In den vergangenen Monaten lief es für Gazprom prächtig. Dementsprechend hatten zuletzt zahlreiche Analysten ihre Kursziele für die Dividendenperle angehoben. Diesen Schritt hat nun auch die US-Investmentbank Goldman Sachs getätigt. So erhöhte Experte Geydar Mamedov den fairen Wert für die ADRs des Weltmarktführers im Erdgasgeschäft von 9,00 auf 10,00 Dollar (umgerechnet 8,47 Euro). Daraus errechnet sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial in Höhe von 25 Prozent. Sein Anlagevotum ...

