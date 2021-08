Die Ölpreise, die den Freitagshandel mit Verlusten beendet hatten, zeigen sich über das Wochenende hinaus schwach. Rohöl (Brent) rutscht am Montagvormittag zeitweilig unter 70 Dollar je Barrel. Die nationalen Heizölpreise werden bis zu 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger notiert und die Nachfrage zieht stark an. Die Geschehnisse in Afghanistan haben vorerst keinen großen Einfluss auf die Börsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...