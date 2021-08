Zum Wochenstart dreht sich alles um die Entwicklung in Afghanistan, wo mittelalterliche Taliban in wenigen Wochen 20 Jahre Unterstützung und wirtschaftliche sowie militärische Aufbauarbeit durch westliche Nationen zunichtegemacht haben. Natürlich hat Afghanistan für die Weltwirtschaft keine Relevanz. Doch die politischen Diskussionen in den USA könnten durchaus hochkochen und die Märkte in eine Verschnaufpause manövrieren. Dem gegenüber stehen die Notenbanken mit ihrer anhaltend ultralockeren Geldpolitik. Die aktuelle Gemengelage verspricht so oder so eine überaus spannende neue Börsenwoche. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.