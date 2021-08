Um 11:31 liegt der ATX TR mit -0.81 Prozent im Minus bei 7249 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.31% auf 9.29 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +0.92% auf 27.45 Euro und Telekom Austria mit +0.66% auf 7.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15905 ( -0.46%, Ultimo 2020: 13719). Unsere Story aus der Vorwoche ziehen wir weiter, denn: Am Freitag ist die EBS-Aktie beim ytd-Volumen an der OMV heuer erstmals vorbeigezogen. Per Freitag-Schluss hatte die Erste Group 6,807 Mrd. und die OMV 6,805 Mrd. kumuliertes Handelsvolumen 2021. Zuletzt war die Grossbank 14 Jahre in Folge die Nr. 1 in dieser Hinsicht.OMV ( Akt. Indikation: 46,57 /46,65, -2,12%)Erste Group ( Akt. Indikation: 34,87 /34,90, -0,58%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...