Ein Message-Board, das die digitale mit der analogen Welt verbindet und dabei noch energiesparend betrieben wird - gibt es nicht? Gibt es doch! Nostalgiker:innen geraten regelmäßig in Verzückung, wenn sie sich an das rhythmische Klack-klack-klack sogenannter Fallblattanzeigetafeln erinnern - die Flipboards, die an Flughäfen oder Bahnhöfen Abfahrten und weitere Informationen anzeigen. Im Prinzip sind sie aber natürlich überall und für (fast) jede Art von Informationsübermittlung einsetzbar. Klack-klack-klack - Rynx bringt analoge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...