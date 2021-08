. . . die in den Sozialen Medien geteilte Szene stellt nur einen kurzen Videoausschnitt dar und wurde aus dem Kontext gerissen. Lesen und sehen Sie selbst, wie es wirklich war: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet traf am Freitag Tesla-CEO Elon Musk in der Gigafactory Berlin-Brandenburg. Eine von Laschet ungünstig formulierte Frage an Musk zur Zukunft der Antriebstechnologie von Autos geht auf Twitter ...

