Die traditionsreiche US-Bank JPMorgan ist für Aktien aus der Eurozone unverändert positiv gestimmt. "Aktien und Rohstoffe schlagen zweifellos alle anderen Anlageklassen", schrieb Analyst Mislav Matejka in einer am Montag vorliegenden Strategiestudie. Entgegen zunehmend negativer Erwartungen zahlreicher Experten in den vergangenen Monaten sei er für Aktien stets optimistisch geblieben, betonte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...