› Emotionales Design und niedrigster cw-Wert seiner Klasse› Bestes Platzangebot seiner Klasse und um 50 Liter größerer Kofferraum› Sparsame Motoren der EVO-Generation ermöglichen mehr als 900 Kilometer ReichweiteAlles, was man braucht - und noch einen Tick mehr: Unter diesem Motto setzt die vierte Generation des ŠKODA FABIA eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fort. 22 Jahre nach seinem Debüt tritt der beliebte Kleinwagen emotionaler und dynamischer auf als je zuvor. Der neue FABIA basiert erstmals auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 des Volkswagen Konzerns und bietet neben dem besten Platzangebot seiner Klasse einen im Vergleich zu seinem Vorgänger gesteigerten Komfort und zahlreiche neue Sicherheits- und Assistenzsysteme. Klassische ŠKODA Tugenden wie das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Funktionalität und zahlreiche Simply Clever-Ideen runden den perfekten Einstieg in die ŠKODA Welt ab.Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen ŠKODA FABIA stehen als Pressemappe (http://www.skoda-media.de/pmappen/0//) sowie auf der Modellseite (http://www.skoda-media.de/model/107/?fz=1041&skoda=Der%20neue%20FABIA) bereit. Darüber hinaus ist der Pressemappentext zum neuen ŠKODA FABIA in dieser Meldung als Download abrufbar.