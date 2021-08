Unterföhring (ots) -- Martin Groß kommentiert, Moderator Michael Leopold meldet sich am Dienstag um 20.00 Uhr live aus dem Signal Iduna Park- Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga UHD auch live in Ultra HD (https://www.sky.de/uhd-187698) übertragen- Zwei Extra-Feeds: Star Cam auf Sky Sport Bundesliga 2 und Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3- Neben dem Abonnement des Sky Bundesliga (https://www.sky.de/fussball/bundesliga/live-stream-169783)Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 16. August 2021 - Es ist das große Duell im deutschen Fußball der letzten Jahre: Borussia Dortmund gegen Bayern München. Am Dienstag kommt es im Rahmen des DFL Supercups zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden großen Kontrahenten und damit zum ersten Höhepunkt der noch jungen Saison.Bereits bei sieben der letzten zehn Supercups kam es zu dieser Paarung. Im letzten Jahr gingen die Münchenern mit 3-2 als Sieger vom Platz. 2019 gewannen die Dortmunder mit 2-0. Wem gelingt es in diesem Jahr, den nationalen Titel der Saison zu gewinnen?Sky überträgt die Partie um den DFL Supercup am Dienstagabend ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 und exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport Bundesliga UHD.Zusätzlich können die Zuschauer den deutschen Klassiker über zwei Zusatzfeeds verfolgen. Mit der Star Cam, einer automatisch schwenkbaren Kamera, wird das Duell der beiden Topstürmer Erling Haaland und Robert Lewandowski in den Fokus genommen. Der Stream steht den Zuschauern auf Sky Sport Bundesliga 2 zur Verfügung. Zudem liefert der Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 viele Daten und Statistiken zur Partie.Martin Groß kommentiert das Spiel. Zur Einstimmung auf die Partie in Dortmund begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer ab 20.00 Uhr aus dem Signal Iduna Park. Die Interviews im Stadion führt Marcus Lindemann.Mit Sky Q live dabei seinWie alle Bundesliga-Übertragungen ist auch der DFL Supercup mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Bundesliga X-Stream mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Bundesliga-Übertragungen und den DFL Supercup von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4995539