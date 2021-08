FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Hella nach der Ankündigung einer Übernahmeofferte durch Faurecia von 70 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue faire Wert liegt auf dem Niveau, das die Franzosen den verbliebenen Aktionären des Lichttechnikspezialisten bieten. Faurecia strebe kurzfristig wahrscheinlich keinen Gewinnabfu?hrungs- und Beherrschungsvertrag und auch keinen Hella-Rückzug von der Börse an, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit den Eigentümerfamilien von Hella hatte sich Faurecia bereits vor der Offerte an die anderen Anteilseigner auf einen Kauf eines 60-Prozent-Pakets geeinigt./mis/bek



