Berlin (ots) - Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Beamtenbundes, zu dem auch die Gewerkschaft der Lokführer GDL gehört, erwartet eine Zuspitzung des Konflikts. "Es wird vermutlich noch weitere Streikaktionen geben müssen", sagte Silberbach dem Tagesspiegel (https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/tarifkonflikt-bei-der-bahn-spitzt-sich-zu-es-wird-weitere-streiks-geben/27521974.html). Am Ende brauche jeder Tarifkonflikt einen Kompromiss, doch "derzeit sieht es so aus, dass es weiteren Druck braucht, damit der Vorstand der Bahn seine Strategie überdenkt".



