Die Vorlage der Halbjahreszahlen des Aromen- und Duft-Herstellers Symrise war nichts für schwache Nerven. Das lag nicht am Unternehmen selbst. Denn das konnte insgesamt einen sehr guten Bericht präsentieren. Nachdem die Aktie allerdings auf Topniveau war, wollten augenscheinlich einige Marktteilnehmer das "Sell on good news"-Spiel spielen, was die Aktie im Tagesverlauf am Berichtstag um zeitweise fast 7 % in die Tiefe riss. Aber das stellte sich sehr schnell als Bärenfalle heraus. Denn am Ende konnte nicht nur der Verlust wieder aufgeholt werden, sondern auch neue Topkurse erreicht werden. Und das zu Recht. Denn Symrise lieferte mit einer Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr um 4,8 % auf 1,91 Mrd. € sowie einer Erhöhung des Ebitda um 6,8 % auf 420 Mio. € ein sehr robustes Ergebnis ab. Wichtiger noch: Das Unternehmen zeigt sich optimistisch, was die zweite Jahreshälfte angeht. So soll das organische Umsatzwachstum nun über 7 % gesteigert werden, die bisherige Prognose ging von 5 bis 7 % aus. Bei der operativen Ebitda-Marge rechnet man nun mit mehr als 21 %.



