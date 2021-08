Als erster Discounter in Deutschland probiert sich Penny im Liefergeschäft aus. Die Lebensmittelkette, die zur Rewe-Group gehört, startet in Kooperation mit dem Hamburger Lieferdienst-Startup Bringoo Tests in drei deutschen Großstädten. Penny liefert jetzt auch - und ist damit der erste Discounter in Deutschland, dessen Waren bald per Kurier vor der eigenen Haustür landen. Die Ladenkette aus der Rewe-Group beginnt mit dem Lieferprojekt in den drei Großstädten Köln, Berlin und Hamburg, zugestellt wird durch den Lebensmittel-Lieferdienst Bringoo. Auf der eigenen Internetseite ist über den Start des Liefergeschäfts in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...