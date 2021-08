Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- LG Energy Solution sichert sich 71.000 Tonnen Nickel und 7.000 Tonnen Kobalt für eine stabile Versorgung mit wichtigen Batteriematerialien- Sicherung der wichtigsten Rohstoffe für den Antrieb von 1,3 Millionen Hochleistungs-Elektrofahrzeugen- LGES will die Wettbewerbsfähigkeit im ESG-Management durch die Beschaffung von Rohstoffen mit der nachhaltigsten Methode erhöhenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Energy Solution hat sich inmitten wachsender Besorgnis über die künftige Versorgung mit Rohstoffen 100 % der Rechte an Nickel- und Kobaltmaterialien in Batteriequalität von Australian Mines Limited gesichert.LG Energy Solution gab am Montag den Abschluss einer verbindlichen langfristigen Vereinbarung mit Australian Mines Ltd. über die Abnahme von Nickel und Kobalt bekannt, das in Form von gemischtem Hydroxid-Niederschlag (MPH) aus dem Sconi-Projekt in Nord-Queensland geliefert werden soll.Im Rahmen der verbindlichen langfristigen Vereinbarung zwischen LG Energy Solution und Australian Mines Ltd. wird der Batteriehersteller ab Ende 2024 sechs Jahre lang Zugang zu 71.000 Tonnen Nickel und 7.000 Tonnen Kobalt haben.Der auf sechs Jahre angelegte Liefervertrag sieht die Produktion von Batterien vor, die 1,3 Millionen Hochleistungs-Elektrofahrzeuge mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern mit einer einzigen Ladung versorgen können.Die Vereinbarung sieht vor, dass LG Energy Solution Materialien für EV-Batterien aus dem Vorzeigeprojekt Sconi von Australian Mines in Queensland bezieht, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Das mit 1,5 Milliarden US-Dollar bewertete Sconi-Projekt ist eine Nickel- und Kobaltmine, die in der Lage ist, hochwertiges Batteriematerial zu erzeugen und die Batterieversorgungskette zu stärken.Die Zusammenarbeit mit Australian Mines Ltd. wird LG Energy Solution auch dabei helfen, die Oberhand bei der Sicherung einer stabilen Versorgung mit wichtigen Inhaltsstoffen für Elektroauto-Batterien zu gewinnen, da der Wettlauf um die Beschaffung von Rohstoffen für Elektroauto-Batterien angesichts der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Elektroautos immer härter wird.LG Energy Solution entscheidet sich dafür, seine Wettbewerbsfähigkeit im ESG-Management auch bei der Beschaffung von Rohstoffen zu erhöhen.Während des Abbauprozesses wird Australian Mines Ltd. das Trockenstapelverfahren anwenden, das als nachhaltige Methode zur Lagerung von gefiltertem Abraum bekannt ist. Obwohl das Trockenstapelverfahren im Vergleich zur herkömmlichen Methode aufgrund der Bau- und Wartungskosten teurer ist, gilt es als umweltfreundliche Art der Rohstoffgewinnung.Das Trockenstapelverfahren eliminiert den Einsatz von Speicherteichen und Staudämmen im Zusammenhang mit herkömmlichen Bergeanlagen, einer umweltfreundlichen Methode zur Lagerung von gefilterten Bergematerial. Diese Methode vermeidet die Möglichkeit eines Dammbruchs und Probleme bei der Langzeitlagerung.Konventionell werden Abraumhalden direkt in Bäche, Flüsse und Seen gekippt oder über Tage oder in unterirdischen Steinbrüchen und Gruben entsorgt, was zum Austreten giftiger Stoffe führen kann.Außerdem wurde Australian Mines Ltd. im Jahr 2020 Mitglied der Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), was bedeutet, dass das Bergbauunternehmen eine Verifizierung durch Dritte und eine Zertifizierung nach einem umfassenden Best-Practice-Standard unterstützt und daran teilnimmt, der Umwelt- und Sozialfragen im Zusammenhang mit Minen im industriellen Maßstab behandelt.LG Energy Solution wird seinem Ruf als weltweit führender Batteriehersteller gerecht und setzt alles daran, eine ethische und transparente Lieferkette seiner Ressourcen zu managen, um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden und seine Wettbewerbsfähigkeit im ESG-Management zu verbessern."Die Sicherung der wichtigsten Rohstoffe und einer verantwortungsvollen Batterielieferkette ist zu einem entscheidenden Element geworden, um eine größere Kontrolle innerhalb der Branche zu erlangen, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren weltweit gestiegen ist", sagte Jong-hyun Kim, Präsident und CEO von LG Energy Solution. "LGES wird seine Position als weltweit führender Batteriehersteller durch eine kontinuierliche Versorgung mit Rohstoffen für EV-Batterien festigen."LG Energy Solution hat eine Vorreiterrolle bei der Sicherung wichtiger Rohstoffe für EV-Batterien übernommen. Das Unternehmen hat im Juni 12 Mrd. KRW in Queensland Pacific Metals (QPM) investiert und dafür 7.000 Tonnen Nickel und 700 Tonnen Kobalt pro Jahr für ein Jahrzehnt ab Ende 2023 erworben.Zuvor hatte LGES im Dezember eine Investition in Höhe von 57,5 Mrd. KRW in die europäische Tochtergesellschaft von Solus Advanced Materials für Kupferfolie für fünf Jahre ab 2021 angekündigt.Informationen zu LG Energy SolutionLG Energy Solution ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EV), Mobilitäts- und IT-Anwendungen sowie Energiespeichersysteme (ESS). Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich der fortschrittlichen Batterietechnologie entwickelt sich das Unternehmen rasant in Richtung der Verwirklichung eines nachhaltigen Lebens. Mit über 24.000 Mitarbeitern in einem zuverlässigen globalen Netzwerk, das sich über die USA, Europa, Asien und Australien erstreckt, engagiert sich LG Energy Solution mehr denn je für die Entwicklung innovativer Technologien, die die Energie der Zukunft einen Schritt näher bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.lgensol.com (https://www.lgensol.com/) .Pressekontakt:Ashlee Semin ShinKommunikationsteam / LG Energy Solutionashin0@lgensol.com+ 82 2 3773 4381Original-Content von: LG Energy Solution, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151334/4995628