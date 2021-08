Halle/MZ (ots) - Das ist der Albtraum des Westens: 20 Jahre Kampf um die Stabilisierung des Landes durch demokratische Strukturen, freie Wahlen, Gleichberechtigung von Frauen und Freiheitsrechte verpufften binnen Tagen. Die Taliban sind zurück an der Macht.



Davon werden sich die Vereinten Nationen, die USA, die Nato und auch Deutschland lange nicht erholen. Man wird ihnen nicht mehr glauben, wenn sie von Sicherheit sprechen, man wird ihnen nicht mehr trauen, wenn sie Konflikte lösen wollen. Der Westen hat auf dramatische Weise an Autorität und Vertrauen verloren.



Und zwar nicht, weil man seine militärischen Fähigkeiten anzweifelte, sondern weil Afghanistan auf schmerzlichste Weise bewiesen hat, was das eigentliche Problem bei solchen Einsätzen ist: Es fehlt die berühmte "Exit-Strategie". Wie kommt man aus einem Land, in das man sich militärisch und politisch eingemischt hat, wieder heraus, ohne es im Stich zu lassen?



