DJ Maas: Haben Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heike Maas (SPD) hat eingeräumt, dass Deutschland die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt habe. Deutschland werde alles in seiner Macht stehende tun, um nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan zu holen, erklärte Maas.

"Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienst, die internationale Gemeinschaft - wir haben die Lage falsch eingeschätzt", erklärte Maas. Die Bilder vom Kabuler Flughafen seien "dramatisch" und "schrecklich".

Die Entwicklungen der letzten Tage sind allesamt außerordentlich bitter. "Sie werden langfristige Folgen für die Region, aber auch für uns haben", so Maas.

Bislang seinen 1.900 der insgesamt 2.500 Ortkräfte der Bundeswehr und des Auswärtigen Amtes aus Afghanistan geflogen worden. Allerdings habe man sich nun entschieden, diesen Kreis aufgrund der Entwicklungen in Afghanistan zu erweitern um Beschäftigte von Nichtregierungsorganisationen sowie Menschreichsaktivisten und Frauenrechtlerinnen. Auch diese Gruppe solle nach Deutschland ausgeflogen werden. Diese Zahl würde multipliziert werden müssen mit der Anzahl der Familienangehörigen. Allerdings sei unklar, ob und wie diese Menschen angesichts der angespannten Lage zum Kabuler Flughafen kommen könnten. Sollten sie dies aber schaffen, würden sie mit Maschinen der Bundeswehr und der amerikanischen Armee ausgeflogen werden, so Maas.

Am Abend will sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Afghanistan äußern.

