Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,8% auf 3618,04, davor 10 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 3480,82 auf 3647,24), ATX TR -0,8% auf 7249,79, davor 10 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 6974,83 auf 7308,32), ATX Prime -0,74% auf 1831,3, davor 8 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 1778,48 auf 1844,87), VIG -0,6% auf 25,05, davor 8 Tage im Plus (8,15% Zuwachs von 23,3 auf 25,2), voestalpine -1,49% auf 39,76, davor 4 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 38,88 auf 40,36), Andritz -1,1% auf 48,66, davor 4 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 47,18 auf 49,2), Kapsch TrafficCom0% auf 15,3, davor 3 Tage im Plus (2,68% Zuwachs von 14,9 auf 15,3), RBI -0,95% auf 20,96, davor 3 Tage im Plus (1,93% Zuwachs von 20,76 auf 21,16). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (2 Plätze ...

