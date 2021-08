Gestern jährte sich die Aufhebung der Goldbindung des US-Dollars durch US-Präsident Nixon am 15.08.2021 zum 50. Mal. Dieses Jubiläum bietet Anlass für einen Rückblick auf die Entwicklung der Währungsgeschichte des US-Dollars vor und nach der Vereinbarung von Bretton Woods 1944. Es zeigt sich, dass auch ohne formale Zahlungsfunktion Gold das Rückgrat für die innere Stabilität der nationalen Währungsreserven und damit weiterhin ein zentraler Vertrauensanker nationaler Währungspolitik ist.In einer Fernsehansprache an die Nation am ...

