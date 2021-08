DJ Merkel: Entwicklung in Afghanistan ist bitter, dramatisch, furchtbar

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan von einer bitteren Entwicklung gesprochen. Deutschland werde sich bemühen, die afghanischen Ortskräfte aus dem Land in Sicherheit zu bringen. Allerdings sei der Ausgang offen. "Das haben wir leider nicht mehr in der Hand", erklärte Merkel in Berlin. Es hänge "von der Lage in Kabul ab", ob die Evakuierungen durchgeführt werden könnten.

Deutschland und die internationale Gemeinschaft insgesamt hätten die Lage vor Ort falsch eingeschätzt und erwartet, mehr Zeit für die Evakuierung des eigenen Personals und der Ortskräfte zu haben. Deutschland werde "alles in unserer Macht Stehende" tun, um die Landsleute nach Hause zu bringen. Es sei eine bittere Erkenntnis, dass der fast 20 Jahre währende Einsatz in Afghanistan nicht geglückt sei.

"Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich ganz besonders für die Menschen in Afghanistan, dieses Land, das in seiner Geschichte immer wieder so geschunden ist und wurde", so Merkel. "Sie ist furchtbar für die Millionen Afghanen, die sich für eine freiere Gesellschaft eingesetzt und die mit Unterstützung der westlichen Staatengemeinschaft auf Demokratie, auf Bildung, auf Frauenrecht gesetzt und dabei auch wichtige Fortschritte erreicht haben." Aus dem nicht geglückten Einsatz in Afghanistan gelte es nun, Lehren für andere Einsätze zu ziehen und die Ziele "kleiner" zu fassen, so Merkel

Angesichts der Machtübernahme der Taliban dürfe man besonders die verstorbenen oder verletzen Soldaten und deren Angehörigen und Freunde nicht vergessen - "gerade jetzt, wo alles so vergeblich erscheint", so Merkel. Die Bundeskanzlerin betonte zudem, dass es nun gelte, mit finanziellen Mitteln die Länder in der Nachbarschaft von Afghanistan zu unterstützen und ihnen bei der Aufnahme der Flüchtlinge zu helfen.

Man müsse schauen, dass die Flüchtlinge eine "sichere Bleibe" in der Umgebung von Afghanistan haben. Hier dürfe man "nicht den Fehler wiederholen, den wir früher gemacht haben", als man die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen - das UNHCR - und das Welthungerhilfe-Programm nicht ausreichend mit Geld versorgt hatte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2021 14:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.