SAN JOSE (IT-Times) - Der US-amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems Inc. hat eine weitere Akquisition bekannt gegeben und will den App Monitoring - Anbieter Epsagon aus Israel übernehmen. Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO) teilte am vergangenen Freitag mit, zu beabsichtigen, die private israelische...

Den vollständigen Artikel lesen ...