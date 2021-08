Der kanadische Fahrzeugbauer Daymak hat im Juni den "2023 Spiritus" vorgestellt. Ein Auto, das beim Parken für seinen Besitzer Bitcoin & Co. schürft - ganz nach dem einfachen Prinzip: "Press PLAY to mine. Press PAUSE to stop". Die Begeisterung des Daymak-Gründers ist groß, Kritiker hingegen glauben nicht an das Konzept.? Daymak-Gründer: "Wir haben das nötige Equipment schon im Auto" ? Es wurden bereits "Spiritus"-Vorbestellungen im Wert von insgesamt über 500 Millionen US-Dollar getätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...