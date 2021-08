AgroAmerica Tropical Oil veröffentlicht seinen siebten Nachhaltigkeitsbericht, der die Errungenschaften des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie in dem von Ungewissheit geprägten Jahr 2020 widerspiegelt.

AgroAmerica presents its seventh Corporate Sustainability Report reaffirming its commitment to produce food and ingredients in a sustainable way, seeking the general well-being of employees, communities and the environment, while promoting the continuous improvement of its operations. (Graphic: Business Wire)