DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Afghanistan:

"Die Worte des ehemaligen Verteidigungsministers Peter Struck, unsere Freiheit würde auch am Hindukusch verteidigt, war mutige Staatsräson, aber nicht mehrheitsfähig. Das Ergebnis ist hart für die Menschen in Afghanistan. Jetzt, wo das Desaster da ist, will es keiner gewesen sein. Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD versuchen, Abstand zu halten zur Regierung. Die Kanzlerin verweist auf US-Präsident Biden, der die Entscheidung getroffen habe. Es ist aber auch nicht bekannt, dass Merkel bei ihrem letzten USA-Besuch für den Verbleib der Truppen geworben hat. Das Verhalten der Regierungsparteien ist unwürdig angesichts der verzweifelten Lage vieler Afghanen."/yyzz/DP/he