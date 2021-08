EQS Group-Ad-hoc: Partners Group / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Partners Group veröffentlicht eine vorläufige Prognose für wesentliche Elemente des erwarteten Gewinns im ersten Halbjahr 2021



17.08.2021

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar-Zug, Schweiz, 17. August 2021 | Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR) Ein günstiges Marktumfeld für Veräusserungen wird voraussichtlich zu einem signifikanten Anstieg der Performance Fees auf CHF 360-445 Mio. führen

Es wird erwartet, dass dieser Anstieg in Kombination mit dem anhaltenden Wachstum der Management Fees und anderen Faktoren zu einem Gewinn in Höhe von CHF 585-645 Mio. führen wird

Die vollständigen und finalen Finanzzahlen des ersten Halbjahres 2021 werden im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresberichts bekannt gegeben

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, veröffentlicht heute eine vorläufige Prognose für den erwarteten Gewinn des ersten Halbjahres bis zum 30. Juni 2021. Angesichts der soliden Nachfrage nach hochwertigen Anlagen im ersten Halbjahr 2021 konnte Partners Group im Auftrag seiner Kunden eine Reihe von reiferen Anlagen veräussern. Einige dieser Veräusserungen waren ursprünglich für 2020 geplant, wurden aber aufgrund der Pandemie verschoben, was unter anderem zu Rekordausschüttungen im ersten Halbjahr 2021 führte. Beispiele für bedeutende Veräusserungen waren Cerba HealthCare, ein führender europäischer Anbieter von medizinischen Diagnosen, und der Teilverkauf von International Schools Partnership, einer führenden internationalen Gruppe für Grund- und Sekundarschulen, die englischen oder zweisprachigen Unterricht anbietet. Infolge dieses sehr günstigen Marktumfelds für Veräusserungen wird erwartet, dass Partners Group CHF 360-445 Mio. an Performance Fees generieren wird (H1 2020: CHF 56 Mio), was 34-39% der Gesamteinnahmen entspricht (H1 2020: 9%). Diese Performance Fees werden in Kombination mit dem anhaltenden Wachstum der Management Fees und anderen Faktoren zu einem erwarteten Gewinn von CHF 585-645 Mio. führen (H1 2020: CHF 313 Mio.), was einem Anstieg von 87 bis 106% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die finalen Finanzzahlen werden vorliegen, sobald das Unternehmen den Abschluss fertiggestellt hat und die finalen Prüfungen durchgeführt wurden. Telefonkonferenz am 7. September 2021

Partners Group wird im Rahmen der regulären Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2021 am 7. September 2021 seine finalen Finanzzahlen bekanntgeben. Das Management von Partners Group wird am 7. September 2021 um 9:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz abhalten. Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über USD 150 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach, nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 119 Mrd. verwaltetem Vermögen zum 30. Juni 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter. Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

