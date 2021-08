DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Exasol AG gibt Überblick zum ersten Halbjahr 2021



17.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Exasol AG gibt Überblick zum ersten Halbjahr 2021 Weiterer Anstieg der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) auf 26,5 Mio. Euro bis Ende Juni 2021 (+27,4 %)

Ausblick mit ARR-Wachstum von mehr als 45 % für das Gesamtjahr 2021 bestätigt Nürnberg, 17. August 2021 - Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, gibt einen ersten Überblick zur vorläufigen Umsatzentwicklung für das erste Halbjahr 2021.



Gute Performance in H1 2021 mit Anstieg der ARR auf insgesamt 26,5 Mio. Euro, trotz einiger Projektverzögerungen, die zu zwischenzeitlicher Verlangsamung der ARR-Wachstumsrate im Q2 2021 geführt hatten



Exasol berichtet ein solides Wachstum für seine wichtigste Finanzkennzahl, die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR), im ersten Halbjahr 2021. Zum Ende des zweiten Quartals lagen die ARR bei 26,5 Mio. Euro (vorläufig und ungeprüft), was einem Zuwachs von 27,4 % im Vergleich zum Ende des ersten Halbjahres 2020 entspricht. Grund für das abgeschwächte ARR-Wachstum gegenüber dem ersten Quartal waren Verzögerungen bei größeren Projekten. Hier ist das Unternehmen zuversichtlich, diese Projekte im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 abzuschließen. Die Umsätze der Gruppe stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,7 % auf 13,1 Mio. Euro. Haupttreiber ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsätze. Während der ersten sechs Monate 2021 konnte Exasol weitere neue Kunden gewinnen. So verzeichnete die Gesellschaft 11 neue Abschlüsse in einer Vielzahl von Ländern, darunter die Schlüsselmärkte Deutschland, Großbritannien und die USA, mit Unternehmen aus den Sektoren Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Die Gesamtzahl der Kunden lag zum Ende des ersten Halbjahres 2021 bei 202. Außerdem hat Exasol im Berichtszeitraum sein Partnernetzwerk erweitert und 13 zusätzliche Partnerschaften unterzeichnet, um die Sichtbarkeit und globale Reichweite zu erhöhen. "Das zweite Quartal war durch einige Projektverzögerungen gekennzeichnet, die zu einer niedrigeren ARR-Wachstumsrate als erwartet führten. Wir verfügen jedoch über eine sehr starke Neugeschäftspipeline, so dass wir zuversichtlich sind, unser Ziel von mehr als 45 % Wachstum bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen auf über 35 Mio. Euro bis Ende 2021 zu erreichen", sagte Aaron Auld, CEO der Exasol AG. Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresberichts 2021



Exasol wird seinen konsolidierten Halbjahresbericht 2021 am 21. September 2021 veröffentlichen. Investor-Relations-Kontakt Exasol

Stefanie Winkler

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com Pressekontakt Exasol

Carla Gutierrez, Global Communications Manager

Tel: + 44 786 0151691

Email: Carla.Gutierrez@exasol.com Über Exasol Die Exasol High-Performance-Analytics-Datenbank ist schneller als jede andere Datenbank. Dank ihrer Performance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit lassen sich Milliarden von Zeilen in wenigen Sekunden analysieren, hochleistungsfähige Analysen sicher in der Cloud oder On-Premises ausführen sowie reibungslose Analysen mit Self-Indexing durchführen, die die Performance automatisch optimiert. Die Kosten für Datenanalysen sind dabei immer transparent. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: https://www.exasol.com/de





WICHTIGER HINWEIS Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Solche Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in dieser Meldung beschrieben sind. Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen künftiger Ereignisse verlassen, und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen und branchenspezifischen Entwicklungen, technologischen Veränderungen, technischen Betrieb und Cyberangriffen sowie Änderungen im Wettbewerbsniveau. Alle angegebenen Zahlen und mit diesen in Verbindung stehenden Informationen sind vorläufig und ungeprüft.

17.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de