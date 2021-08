The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2021ISIN NameDE000DK0UWY4 DEKA DL FESTZINS 19/21DE000NRW22M5 LAND NRW SCH.R.1265 VARUS35906AAM09 FRONTIER COMMUNICTS 2023XS1864526154 WORLD BK 18/21 MTNUS98978VAR42 ZOETIS 18/21 FLRUS17275RBJ05 CISCO SYSTEMS 16/21US14912L6E63 CATERP.FIN.SER. 2021 MTNUS98978VAQ68 ZOETIS 18/21USU2541TAB18 DOLE FOOD COMPANY 17/25DE000HSH4PE4 HCOB MZC 4 14/21DE000HSH4048 HCOB FZ P 2 15/21XS1097953050 WESTPAC BKG 14/21 MTNDE000DFK0C46 DZ BANK IS.A1464LU0236146774 DWS I.-EUR.SMALL CAP LC INVESTMENTUS3684671064 RICHTER GEDEO.NA GDR 144A