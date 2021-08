Mit großer Vehemenz lief der Greenback den Bereich um 111 JPY an, scheiterte aber daran.Trotz aller Bemühungen verpasste es der US-Dollar zuletzt, den Japanischen Yen weiter in die Defensive zu drängen. Mit großer Vehemenz lief der Greenback den Bereich um 111 JPY an, scheiterte aber daran. Die Tür bleibt für den Greenback erst einmal zu; um es einmal salopp zu formulieren. Mit dem sehr robust ausgefallenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...