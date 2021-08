Der DAX dürfte sich am Dienstag zunächst weiter schwertun. Die Luft nach dem Sprung über 16.000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15.894 Punkten. In den USA hatten am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste.Trotz schwacher Konjunkturdaten haben die großen US-Aktienindizes ...

