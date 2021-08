DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Hacker hätten sich dabei Zugang zu "einigen Daten" verschafft, bestätigte das Unternehmen am Montag. Bisher habe aber noch nicht festgestellt werden können, ob auch persönliche Kundendaten betroffen seien. Auch die Zahl der Betroffenen ist demnach noch unklar. Medien-Berichten zufolge behaupten die Hacker, sensible persönliche Daten wie die Sozialversicherungsnummern und die Führerscheinnummern von 100 Millionen T-Mobile-Kunden erbeutet zu haben. Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer, das Bildschirmfotos veröffentlichte, wurden in Darknet-Foren die persönlichen Daten von mindestens 30 Millionen Menschen zum Kauf angeboten. Die Hacker verlangten dafür 280.000 Dollar (237.000 Euro) in Bitcoin.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1H

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 2Q

10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- AU/BHP Group, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -114.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,8% zuvor: 4,8% - EU 11:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vq/+13,7% gg Vj 1. Veröff.: +2,0% gg Vq/+13,7% gg Vj 1. Quartal: -0,3% gg Vq/- 1,3% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,7% zuvor: 75,4% 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.889,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.463,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.108,00 -0,2% Nikkei-225 27.527,50 +0,0% Schanghai-Composite 3.486,04 -0,9% +/- Ticks Bund -Future 176,81 +8 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.925,73 -0,32 DAX-Future 15.947,00 -0,18 XDAX 15.953,68 -0,18 MDAX 35.722,83 -0,54 TecDAX 3.819,95 -0,12 EuroStoxx50 4.202,44 -0,64 Stoxx50 3.649,51 -0,40 Dow-Jones 35.625,40 0,31 S&P-500-Index 4.479,71 0,26 Nasdaq-Comp. 14.793,76 -0,20 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,73 -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Kaum bewegt dürften Europas Börsen am Dienstag in den Handel starten. Die Anleger warten auf frische Impulse, um den Markt in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Am Nachmittag werden in den USA Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Die jüngsten Wirtschaftszahlen aus China sind unter den Erwartungen ausgefallen. Analysten verweisen seit geraumer Zeit auf das nachlassende Geldmengenwachstum in China, was als konjunkturelles Warnsignal interpretiert werden kann. Der Fall von Kabul und die Übernahme Afghanistans durch die Taliban spielen bislang nur am Rande eine Rolle an den Märkten. Von größerer Bedeutung sind die fortschreitende Ausbreitung der Delta-Variante sowie die weltweit steigenden Inzidenzwerte. Übergeordnet wird die Stimmung an den Börsen aber im Handel als positiv beschrieben. Die Chance auf neue Allzeithochs sei weiterhin gut.

Rückblick: Belastend wirkten Wirtschaftsdaten aus China. Dort lagen die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für den Juli unter der Prognose. An der geopolitischen Front sind die Taliban am Sonntag in die afghanische Hauptstadt Kabul eingedrungen. "Sollten die Taliban die Macht im Land beziehungsweise in weiten Teilen des Landes übernehmen, werden wir unsere Präsenz und unsere Aktivitäten vor Ort hinterfragen müssen", sagte ein Sprecher von Siemens Energy dem Handelsblatt. Deren Aktien gaben um 1,3 Prozent nach. Im Blick stand die Übernahme von Hella, die wie erwartet nach Frankreich verkauft wird. Faurecia bietet 60 Euro je Anteilsschein. Nach einem Schluss am Freitag bei 63,18 Euro fiel die Hella-Aktie um 3,4 Prozent auf 61,04 Euro zurück. Für Faurecia (+12%) bedeutet dies einen wichtigen Schritt in Richtung der Großen der Branche. Auch die Aktien des Minenbetreibers BHP standen mit Verkaufsplänen für das Ölgeschäft im Fokus. Hier wurden Gespräche mit Woodside Petroleum bestätigt. BHP-Aktien gaben in London dennoch um 1,8 Prozent nach - hier belastete die allgemeine Rohstoffschwäche.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Curevac reagierten auf Xetra mit Aufschlägen von 1,5 Prozent auf die Veröffentlichung einer präklinischen Studie zum mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffkandidat der zweiten Generation, CV2CoV, des Biotechunternehmens. Die Studie belege eine stark verbesserte Immunantwort. Lufthansa zählten mit 3,6 Prozent minus zu den schwächeren Aktien: Grund waren Aussagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, in den kommenden Wochen bis zu 5 Prozent am Unternehmen zu verkaufen. Einmal mehr hat Cyan die Prognose angepasst und erwartet nun einen Umsatz im Geschäftsjahr 2021 zwischen 10 und 14 Millionen Euro, das EBIT wird nun deutlich negativ erwartet. Die Aktie brach um mehr als 30 Prozent ein. Varta befanden sich weiter im Tiefenrausch und schlossen mit Abgaben von 7,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Gefolge der Wall Street haben auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Montag etwas Boden gut gemacht. Eine Händlerin berichtete allerdings von geringen Umsätzen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten seien nicht beobachtet worden.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Eine widrige Nachrichtenlage belastete nur bedingt: Schwache Konjunkturdaten aus den USA und China, steigende Corona-Zahlen, die Eroberung Afghanistans durch die Taliban und die Erwartung einer baldigen Straffung der Geldpolitik durch die Fed hinderten S&P-500 und Dow-Jones-Index nicht daran, neue Rekordstände zu markieren. Geringe Umsätze zeugten nach Angaben aus dem Handel davon, dass die Anleger von den schlechten Nachrichten nicht sonderlich beeindruckt waren, sondern vielmehr den Aktienmarkt nach wie vor für den besten Platz hielten, um ihr Geld zu parken. Aktien von AgeX Therapeutics büßten nach der Vorlage des Geschäftsausweises 12,2 Prozent ein. Compass Minerals notierten nach Zahlenvorlage 1,0 Prozent niedriger. Das Papier des Gesundheitsdienstleisters Bright Health verbesserte sich um 17,7 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der Unternehmenschef und frühere GE-CEO Jeff Immelt jüngst nach der Vorlage des Zweitquartalsberichts für rund 1 Million Dollar Aktien von Bright Health erworben hat. Tesla verbilligten sich um 4,3 Prozent. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht das Autopilot-System von schätzungsweise 765.000 Tesla-Fahrzeugen, nachdem es zu mehreren Zusammenstößen mit Rettungsfahrzeugen gekommen ist.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,4 5 Jahre 0,76 -1,9 0,77 39,5 7 Jahre 1,05 -2,2 1,07 39,7 10 Jahre 1,27 -1,5 1,28 35,2 30 Jahre 1,93 -0,2 1,93 27,9

Die schlechten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft verschafften dem Anleihemarkt Zulauf.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1770 -0,1% 1,1777 1,1784 -3,6% EUR/JPY 128,64 -0,0% 128,71 128,69 +2,0% EUR/CHF 1,0752 +0,0% 1,0747 1,0747 -0,5% EUR/GBP 0,8517 +0,1% 0,8509 0,8507 -4,6% USD/JPY 109,30 +0,0% 109,29 109,21 +5,8% GBP/USD 1,3820 -0,2% 1,3841 1,3853 +1,1% USD/CNH 6,4818 +0,1% 6,4760 6,4760 -0,3% Bitcoin BTC/USD 46.410,76 +0,8% 46.064,01 46.075,26 +59,8%

Die Suche nach Sicherheit und die Erwartung einer in Bälde gestrafften Geldpolitik stützten den Dollar. Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,36 67,29 +0,1% 0,07 +39,8% Brent/ICE 69,46 69,51 -0,1% -0,05 +36,3%

Die Ölpreise standen wie auch andere Rohstoffe mit den Konjunktursorgen massiv unter Druck. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent.

