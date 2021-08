DJ EUREX/DAX-Futures leichter und unter 15.900er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor dem Start der Kassamärkte. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 84 auf 15.863 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.936 und das Tagestief bei 15.860 Punkten.

Der Verkaufsdruck ist jedoch nicht so hoch wie noch am Vortag, wo um die gleiche Zeit fast doppelt soviele Kontrakte umgingen. Die geopolitischen Entwicklungen wie in Afghanistan hatten zu erhöhtem Hedging-Bedarf geführt. Aktuell sind es rund 2.600 Kontrakte.

