Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet schwächer ++ Bayer erhöht den Druck ++ Mutares mit neuer Akquisition ++ Hackerangriff bei T-Mobile US.

> MÄRKTE & KURSE | Am Montag haben der Dow Jones und der S&P 500 trotz schwacher Konjunkturdaten ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die schwächer als erwartet ausgefallene Entwicklung der chinesischen Industrie, die eingetrübte Stimmung der Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York im August und die Situation in Afghanistan hatten den Handel an den US-Börsen zuerst belastet. Der Dow Jones erreichte im Schlussspurt dennoch eine neue Bestmarke und schloss 0,31 % höher bei 35.625 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,26 % auf 4.479 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit einem Anstieg von überschaubaren 0,03 % auf 15.140 Punkte etwas zurückfiel. Nachdem die schwachen chinesischen Konjunkturdaten auch den Dax zum Wochenauftakt unter Druck gesetzt hatten, dürfte sich diese Tendenz auch heute fortsetzen. Der Dax eröffnete 0,33 % schwächer bei 15.872 Punkten.

Im Streit über die krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat erhöht Bayer den juristischen Druck.

