ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 293 auf 299 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr der Rückversicherer sei zwar stark gewesen, aber die Großschäden im Juli und Belastungen durch Covid-Todesfälle führten zu geringeren Schätzungen für die Gewinne je Aktie im laufenden Jahr, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Munich Re verfüge indes über eine solidere Ergebnisentwicklung als die Wettbewerber und die Kapitalflexibilität steche positiv hervor./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 01:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 01:58 / GMT

DE0008430026