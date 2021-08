Der DAX kann den Schwung der Wall Street, an der am Montag neue Rekorde erzielt wurden, erneut nicht aufnehmen. Im frühen Handel fällt der deutsche Leitindex unter die Marke von 15.900 Punkten. Damit droht nun statt weiterer Rekorde ein erneuter Test des Ausbruchsniveaus der vergangenen Woche.Auf welche charttechnischen Marken es dabei ankommt, wie es mit dem DAX nun weitergehen könnte und wie man auch in einer Seitwärtsphase Gewinne einfahren kann, erfahren Sie im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR ...

