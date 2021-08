Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Alles hat ein Ende, auch die Sommerflaute, so die Analysten der Helaba.Mit Hessen und Berlin Hyp würden hierzulande gleich zwei Emittenten an den Markt zurückkommen. Hessen wolle mit einem Kurzläufer (4 Jahre) 500 Mio. EUR einnehmen. Der Auftritt werde mit Spannung erwartet, denn mit dem aktuellen Swapniveau von ca. -0,41% und dem zu erwartenden Abschlag bei der Verzinsung sei die Marke von -0,50% nicht weit. Ausreichend Investoren sollten aber dennoch gefunden werden. Die Berlin Hyp bringe gedecktes Material mit fünf Jahren Laufzeit und so belebe sich das Geschehen leicht. Es müssten nicht die letzten Auftritte in dieser Woche bleiben. ...

