Die Aktie der Deutschen Post (DPW.DE) legt am Dienstag um 0,10% auf 57,87 Euro zu und konsolidiert seit einigen Wochen in einem symmetrischen Dreieck unterhalb des im Juli bei 59,41 Euro ausgebildeten Allzeithochs. Sollte der Kurs in dieser Woche nicht aus der Range der Vorwoche ausbrechen, wäre dies das vierte Inside Bar-Muster in Folge. Eine solche Kerzenformation wird i.d.R. als Trendfortsetzungsmuster gesehen, kann an einem wichtigen technischen Niveau aber auch als Umkehrsignal gesehen werden. ...

