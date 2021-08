Zürich (awp) - Die Aktien von Polypeptide steigen am Dienstag deutlich an. Der Börsenneuling hat in der ersten Jahreshälfte 2021 den Corona-Einbruch ausgebügelt und erhöht die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr.Die Titel des Pharmazulieferers notieren um 9.25 Uhr rund 3,9 Prozent höher auf 100,20 Franken. Der Gesamtmarkt ...

