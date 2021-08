Gestern standen erneut Schnäppchenjäger bereit, die größere Verluste am deutschen Aktienmarkt verhinderten. Heute nun das gleiche Spiel, zum Handelsstart rutscht der DAX wieder unter die Marke von 15.900 Punkten und nimmt Kurs auf die Unterstützung, die an der oberen Begrenzung seiner wochenlangen Seitwärtsspanne bei knapp über 15.800 Zählern liegt. Spätestens dort dürfte sich entscheiden, wie es weitergeht - kommt eine größere Korrektur oder setzt sich der Aufwärtstrend fort? In der Vergangenheit ...

