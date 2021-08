Daimler-Vorstand Ola Källenius hat vor kurzem das Tempo in Sachen Elektromobilität, Software und Digitalisierung deutlich angezogen. Dennoch: Die Aktie kommt in den letzten Tagen nicht vom Fleck. Und das, obwohl sich der Gesamtmarkt nach wie vor in einer stabilen Verfassung befindet…Zuletzt fiel das Papier von Daimler weiter zurück. Auch die 50-Tage-, sowie die 100-Tage-Linie konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Analyst Jorge Velandia von AlphaValue hat für die Daimler-Aktie ein Kursziel von ...

